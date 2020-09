Formel 1: Bottas gewinnt vor Verstappen und Hamilton

Sotschi (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) hat den Großen Preis von Russland gewonnen und damit auch eine Rekordfahrt seines Teamkollegen Lewis Hamilton verhindert. Bottas setzte sich am Sonntag in Sotschi vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull und Hamilton durch. Der Engländer hätte mit einem Sieg, dem 91. seiner Karriere, die Bestmarke von Michael Schumacher eingestellt.

Valtteri Bottas gewinnt den Großen Preis von Russland © SID

Verhindert wurde dies auch durch eine Zehn-Sekunden-Strafe, die sich Hamilton durch unerlaubte Probestarts vor dem Rennen eingehandelt hatte. "Das war nicht der tollste Tag für mich, aber was solls", sagte er anschließend: "Es ist nicht mehr wichtig. Ich nehme jetzt diese Punkte mit. Gratulation an Valtteri."

Für Bottas war es der neunte Sieg seiner Karriere und der zweite im zehnten Saisonrennen. Hamilton führt das WM-Klassement mit 44 Punkten Vorsprung auf den Finnen an.

"Es ist super, endlich wieder vorne zu stehen, es war ja eine Weile her", sagte Bottas, bei dem sich offenbar einiges aufgestaut hatte: "An alle, die sich angesprochen fühlen: F**** euch", rief er nach der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk in Richtung seiner Kritiker.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) verpasste nach einem erneut schwachen Qualifying als 13. die Punkteränge, sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) landete auf Rang sechs. Die kommende Station am Nürburgring (11. Oktober) werde "mit Sicherheit eines der schöneren Rennen", sagte Vettel bei Sky, "aber das Auto wird dasselbe sein wie hier. Also wird es kein leichtes Wochenende."