Formel 1: Bratches tritt als Marketingchef ab

Köln (SID) - Sean Bratches (60) tritt nach gut drei Jahren als Marketingchef der Formel 1 zurück. Das teilte die Rennserie am Montag mit. Bratches werde der Königsklasse weiter als Berater zur Verfügung stehen, diese Rolle aber aus den USA ausfüllen. Einen direkten Nachfolger benannte die Formel 1 nicht, ein Großteil der Aufgaben liege nun zunächst im Verantwortungsbereich von Geschäftsführer Chase Carey.

Sean Bratches trat seinen Job Ende 2016 an © SID

"Sean hat die kommerzielle Seite der Formel 1 umgebaut, Zeugnis seiner Arbeit ist das stete Wachstum unseres Unternehmens", sagte Carey. Bratches trat seinen Job Ende 2016 an, nachdem das US-Unternehmen Liberty Media die Rechte an der Formel 1 übernommen hatte.

Seitdem seien die Zuschauerzahlen im TV und an den Strecken gestiegen, teilte die Rennserie mit. Vor allem sucht der Sport unter Liberty Media deutlich stärker den direkten Weg zu den Fans, so wurden die zuvor fast brachliegenden Social-Media-Aktivitäten deutlich ausgebaut. Auch die Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" ist ein Novum in der Formel 1.