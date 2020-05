Formel 1: David Schumacher gibt Debüt bei eSport-Serie

Köln (SID) - Der Name Schumacher kehrt in die Formel 1 zurück - zumindest virtuell. Formel-3-Pilot David Schumacher, Sohn des sechsmaligen Grand-Prix-Siegers Ralf Schumacher und Neffe von Rekordweltmeister Michael Schumacher, geht am Sonntag beim VirtualGP von Brasilien für das Team Racing Point an den Start. Das Event im Konsolenspiel F1 2019 startet um 18.00 Uhr und wird erneut über die Sozialen Medien übertragen, Sky zeigt das Rennen live im TV.

David Schumacher kommt nur als 18. ins Ziel © SID

Das Event ist die vierte Station der Serie, die aufgrund der Verschiebung bzw. Absage der ersten "echten" Saisonrennen der Formel 1 ins Leben gerufen wurde. Gefahren wird wenn möglich auf jener Strecke, auf der das reale Rennen stattfinden sollte. Da am Sonntag jedoch die Rückkehr des Grand Prix der Niederlande geplant war und die Strecke in Zandvoort nicht Teil der Simulation ist, dient der traditionsreiche Kurs in Interlagos in Sao Paulo als virtueller Schauplatz.

Als Favorit geht Ferrari-Jungstar Charles Leclerc ins Rennen, der die vergangenen beiden Rennen souverän gewonnen hatte. Der 22 Jahre alte Monegasse startet gemeinsam mit dem Brasilianer Enzo Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi, für die Scuderia. Weitere prominente Teilnehmer sind Rallye-Legende Petter Solberg (Renault) und Fußballprofi Alessio Romagnoli (AlphaTauri) vom AC Mailand.