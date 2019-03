Formel 1: Die wichtigsten Reglement-Änderungen 2019

Köln (SID) - Die Formel 1 zeigt sich in der Saison 2019 in einem neuen Look. Im Zentrum steht eine vereinfachte Aerodynamik, die das Überholen erleichtern soll. Außerdem wird nach 60 Jahren der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wieder eingeführt. Hier sind die wichtigsten Reglement-Änderungen in der Übersicht:

Formel 1 stellt die neuen Reglement-Änderungen vor © SID

AERODYNAMIK: Die Frontflügel sind fortan 2 Meter breit (2018: 1,80 m), die Heckflügel 1,05 m (zuvor 95 cm). Auch der Aufbau wird vereinfacht. So dürfen etwa die Frontflügel nur noch aus fünf Elementen bestehen (zuvor unbegrenzt). Durch die Veränderungen sollen die Luftverwirbelungen ("Dirty Air") reduziert werden. Beim Überholen soll auch helfen, dass das obere Flügelprofil, welches bei der Aktivierung des DRS hochgeklappt wird, von 6,5 auf 8,5 cm vergrößert wird.

EXTRAPUNKT: Die schnellste Rennrunde wird künftig mit einem Extrapunkt in der Fahrer- und Konstrukteurswertung belohnt. Voraussetzung ist allerdings ein Zieleinlauf in den Punkterängen, also unter den besten Zehn.

TREIBSTOFF: Die maximal zur Verfügung stehende Treibstoffmenge im Rennen wird von 105 auf 110 kg erhöht. Damit soll vor allem gegen Rennende mehr Action herrschen.

GEWICHT: Die Piloten müssen inklusive Ausrüstung und Sitz nun 80 kg wiegen. Ist es weniger, wird am Fahrersitz entsprechend Gewicht zugeladen. Ungesunde Diätprogramme sollen damit ein Ende haben. Zugleich steigt das Mindestgewicht der Fahrzeuge inklusive Fahrer auf 740 kg (2018: 733 kg).

SICHERHEIT: Biometrische Handschuhe sollen Live-Informationen über den Pulsschlag oder den Sauerstoffgehalt im Blut liefern. Weiter wurde die Schale der Rennhelme verstärkt, die Visiere werden kleiner und widerstandsfähiger.

REIFEN: Es wird übersichtlicher. 2019 gibt es nur noch drei unterschiedliche Kennzeichnungen für die insgesamt fünf Reifenmischungen: Weiß für die härteste Mischung an einem Wochenende, Gelb für die mittlere und Rot für die weichste. Die einzelnen Reifenmischungen sind gestaffelt von C1 (Hard) bis C5 (Hypersoft) und basieren auf den Pneus von 2018.

STRAFVERSETZUNGEN: Wenn mehrere Fahrer aufgrund von Strafen ans Ende der Startaufstellung versetzt werden, entscheidet fortan das Ergebnis des Qualifyings über die Reihenfolge.

RENNENDE: Das offizielle Ende eines Rennens wird nicht mehr durch die Zielflagge markiert, sondern eine digitale Anzeige auf der Start-Ziel-Geraden. Auslöser war der Flaggenpatzer von Montreal 2018, als fälschlicherweise eine Runde zu früh abwinkt wurde. Die schwarz-weiß karierte Flagge wird trotzdem weiter geschwenkt, nur hat sie lediglich noch emotionalen Wert.