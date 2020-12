Formel 1: Ersatzmann Russell schlägt Bottas - und den Rest

Sakhir (SID) - Das englische Top-Talent George Russell (22) hat seine erste Chance im Formel-1-Mercedes für einen echten Paukenschlag genutzt: Der Ersatzmann von Weltmeister Lewis Hamilton drehte im ersten freien Training zum Großen Preis in Bahrain (Sonntag, 18.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) die schnellste Runde und versetzte damit Valtteri Bottas (31) im anderen Mercedes einen heftigen Dämpfer: Der Finne landete mit etwa drei Zehntelsekunden Rückstand nur auf dem vierten Rang.

Hamilton-Vertreter Russell mit starkem ersten Training © SID

Schneller war auch das Red-Bull-Duo Max Verstappen (Niederlande) und Alexander Albon (Thailand). Sebastian Vettel (Heppenheim) landete im Ferrari auf dem achten Platz und war damit etwa anderthalb Zehntel schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco), der Zehnter wurde.

Hamilton war Anfang der Woche, nach seinem Sieg beim ersten der beiden Bahrain-Rennen, positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Rekordweltmeister befindet sich in Quarantäne. Mercedes-Zögling Russell fährt normalerweise für den Williams-Rennstall, wurde von diesem aber nun freigestellt. Seit 2017 gehört Russell zum Mercedes-Juniorprogramm und gilt als möglicher Nachfolger Hamiltons bei den Silberpfeilen, sobald dieser seine Karriere beendet.

Die wichtigen Entscheidungen sind in der Formel 1 längst gefallen, die Titel in Fahrer- und Hersteller-WM an Hamilton und Mercedes vergeben. Das vorletzte Saisonrennen ist sowohl für Russell als auch für den immer wieder kritisierten Bottas aber ein Schaulaufen für die Zukunft.

Anders als am vergangenen Wochenende wird in Bahrain dieses Mal nicht der Grand-Prix-Kurs gefahren, sondern die kürzere und schnellere "äußere" Streckenvariante. Diese ist lediglich gut 3,5 Kilometer lang.