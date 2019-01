Formel 1: Erste Mercedes-Ausfahrt am 13. Februar

Silverstone (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton wird sein Fahrzeug für die kommende Formel-1-Saison rund vier Wochen vor dem ersten Rennen in Australien (17. März) erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Konstrukteurs-Champion Mercedes teilte am Mittwoch mit, der neue "Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+" werde am 13. Februar beim Shakedown seine erste Ausfahrt bestreiten. Das Mercedes-Werksteam geht 2019 in seine zehnte Formel 1-Saison nach der Rückkehr in die Königsklasse.