Formel 1: Hamilton an Vettel vorbei, Leclerc weiter vorn

Spa-Francorchamps (SID) - Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Belgien wohl keine Chance mehr auf den ersten Saisonsieg für Ferrari, immerhin seinem Teamkollegen Charles Leclerc hat er aber vielleicht zu diesem verholfen. Wenige Runden vor Schluss führt der Monegasse mit rund sieben Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton. Der Mercedes-Star hatte zuvor zwar das Duell um Rang zwei mit Vettel gewonnen, dabei aber einige Zeit verloren.

Leclerc verteidigte beim Start Platz eins © SID

Vettel ging anschließend ein zweites Mal an die Box, um seine stark nachlassenden Reifen loszuwerden. Auf frischen Pneus will er nun zumindest den dritten Rang im Duell mit Mercedes-Pilot Valtteri Bottas zurückholen. An der Spitze spricht indes alles für Leclerc, der Hamilton offenbar im Griff hat.