Formel 1: Hamilton gewinnt in Barcelona - Vettel Siebter

Barcelona (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Es war der 88. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der vierte im sechsten Saisonrennen, noch drei Siege trennen ihn von Michael Schumachers Rekord.

Lewis Hamilton feiert seinen vierten Saisonsieg © SID

"Das war einfach einer dieser Tage, es hat sich wirklich alles sehr gut angefühlt", sagte Hamilton: "Ich habe am Ende nicht mal mitgekriegt, dass es die letzte Runde war, ich wäre einfach weitergefahren."

Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde im Ferrari Siebter, sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) fiel kurz nach Halbzeit des Rennens mit einem Motorschaden aus.

Dass es zwischenzeitlich ein paar Kommunikationsprobleme mit dem Ferrari-Kommandostand gab, spielte Vettel nach dem Rennen herunter. "Ich glaube, man muss da jetzt nicht drauf rumreiten", sagte er bei Sky: "Wir sind Risiko gegangen, hätten wir das nicht getan, wäre ich nochmal reingekommen, wäre ich auf Platz elf gelandet."

Die Plätze zwei und drei gingen an Red-Bull-Frontmann Max Verstappen, den Sieger des zweiten Silverstone-Rennens, und Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland).

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, mit 132 Punkten hat er bereits 37 Zähler Vorsprung auf Verstappen (95), Dritter ist Bottas (89). Am kommenden Wochenende hat die Formel 1 Pause, das Rennen findet am 30. August in Spa/Belgien statt.