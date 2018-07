Formel 1: Hamilton gewinnt in Hockenheim

Hockenheim (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Deutschland in Hockenheim gewonnen und damit den 66. Sieg seiner Karriere gefeiert. Der Mercedes-Pilot, von Platz 14 gestartet, profitierte unter anderem vom Pech seines großen Konkurrenten Sebastian Vettel. Der Ferrari-Star fiel nach einem Dreher in der Sachs-Kurve bei stärker werdendem Regen in Führung liegend in der 53. von 67 Runden aus.

Lewis Hamilton gewinnt vor Teamkollege Valtteri Bottas © SID

Hinter Hamilton, der mit 188 Punkten wieder die Führung in der WM-Wertung vor Vettel (171) übernahm, belegten Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes und sein Landsmann Kimi Räikkönen im Ferrari die Podiumsplätze. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde Fünfter.