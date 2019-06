Formel 1: Hamilton gewinnt in Kanada - Vettel bestraft

Montréal (SID) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Kanada gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister setzte sich in Montreal vor den Ferrari-Piloten Sebastian Vettel (Heppenheim) und Charles Leclerc (Monaco) durch. Der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault wurde Siebter.

Lewis Hamilton gewinnt nach einem Vettel-Fehler © SID

Vettel hatte den Sieg vor Augen, er fuhr sogar als Erster durchs Ziel. Der 31-Jährige wurde jedoch mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe belegt, nachdem er den hinter ihm fahrenden Hamilton (England) in der 47. von 70 Runden nach Ansicht der Rennkommissare behindert hatte.

"Du musst absolut blind sein zu denken, dass du durch das Gras fahren kannst und dann volle Kontrolle über das Auto hast. Das ist nicht fair", funkte ein erboster Vettel an die Box: "Großartiges Rennen trotzdem, danke Ragazzi." Hamilton erklärte: "Das ist nicht die Art, auf die ich gewinnen wollte. Aber ich nehme es gerne an."

Für Hamilton war es der 78. Grand-Prix-Sieg und der fünfte im siebten Saisonrennen. Damit liegt der Brite mit 162 Punkten in der WM bereits deutlich in Front vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/133), der lediglich Vierter wurde. Vettel, der seit nunmehr 15 Rennen ohne Sieg ist, belegt in der Fahrerwertung mit 100 Punkten den dritten Rang.