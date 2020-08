Formel 1: Hamilton gewinnt in Silverstone - Vettel Zehnter

Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat zum siebten Mal bei seinem Heimrennen triumphiert. Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Großbritannien vor Red-Bull-Star Max Verstappen (Niederlande) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco).

Hamilton gewann trotz eines Reifenschadens das Rennen © SID

Mit seinem 87. Grand-Prix-Sieg baute Hamilton, der sich mit einem Reifenschaden gerade noch als Erster über den Zielstrich rettete, seine WM-Führung auf seinen elftplatzierten Teamkollegen Valtteri Bottas auf 30 Punkte aus. Nur noch vier Siege und ein Titel trennen den Briten von den Rekorden Michael Schumachers.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) kam beim vierten Saisonrennen nicht über Rang zehn hinaus. "An diesem Wochenende fanden das Auto und ich nicht zusammen. Insgesamt habe ich wenig Vertrauen in das Auto gehabt", sagte der viermalige Weltmeister bei RTL: "Es ist grundlegend was faul, entweder bei mir oder im Auto. Es ist nicht die schönste Zeit. Es war eher ein Retten als ein Attackieren. Wir können nur arbeiten, mehr bleibt uns nicht übrig."

"Das war knapp", sagte Hamilton im Boxenfunk und fügte an: "Bis zur letzten Runde war alles easy. Ich bin quasi dahingesegelt. Als ich gehört habe, dass sich der Reifen bei Valtteri verabschiedet hat, habe ich etwas langsamer gemacht. Plötzlich ging auch bei mir die Luft raus. Ich bin kaum noch um die letzten beiden Kurven rumgekommen. Gott sei Dank hat es geklappt. Mein Herz ist fast stillgestanden, deswegen war ich wohl so cool."

Verstappen erklärte: "Die Mercedes waren im Rennen zu schnell. Die Reifen sahen nicht gut aus. Dann hatte ich Angst, dass mir der Reifen platzt, deswegen bin ich noch einmal rein. Dann platzt Lewis der Reifen. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem zweiten Platz."

Der Emmericher Nico Hülkenberg, der wegen der Corona-Infektion des Mexikaners Sergio Perez überraschend sein Comeback in der Königsklasse gab, konnte wegen Antriebsproblemen an seinem Racing Point kurzfristig nicht starten. "Ganz genau kann ich es nicht sagen. Der Motor war nicht zu starten. Das ist bitter. Ein krasser Krimi, in dem ich mich befinde. Es ging nix, da war nix zu reparieren", sagte Hülkenberg bei RTL.