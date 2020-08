Formel 1: Hamilton gewinnt in Silverstone

Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat zum siebten Mal bei seinem Heimrennen triumphiert. Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Großbritannien vor Red-Bull-Star Max Verstappen (Niederlande) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco). Mit seinem 87. Grand-Prix-Sieg baute Hamilton, der sich mit einem Reifenschaden als Erster ins Ziel rettete, seine WM-Führung auf seinen elftplatzierten Teamkollegen Valtteri Bottas deutlich aus, nur noch vier Siege und ein Titel trennen den Briten von den Rekorden Michael Schumachers. Dass er am Ende der Saison zu Rekord-Weltmeister Michael Schumacher aufschließt, scheint bereits jetzt in Stein gemeißelt.

Hamilton gewann trotz eines Reifenschadens das Rennen © SID

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) kam beim vierten Saisonrennen nicht über Rang zehn hinaus. Der Emmericher Nico Hülkenberg, der wegen der Corona-Infektion des Mexikaners Sergio Perez überraschend sein Comeback in der Königsklasse gab, konnte wegen Antriebsproblemen an seinem Racing Point kurzfristig nicht starten.

"Wow, das war knapp", funkte Hamilton nach der Zieldurchfahrt an seine Boxencrew. Zuvor hatte er einsam seine Kreise an der Spitze gezogen, nur Bottas konnte dem Weltmeister in der Form seines Lebens einigermaßen folgen. Mercedes fuhr erneut ein eigenes Rennen im Rennen, die Konkurrenz hatte keine einzige Chance, die Silberpfeile zu attackieren. Hamiltons Vorsprung war letztlich so groß, dass Verstappen ihn auch nach seinem Reifenschaden nicht mehr einholen konnte.

Hülkenbergs Freude auf seinen überraschenden Einsatz war von kurzer Dauer, ein Defekt an der Antriebseinheit stoppte Hülkenberg schon auf dem Weg in die Startaufstellung. Der Computer hatte eine Fehlermeldung gesendet, alle Versuche der Mechaniker, diesen Fehler rechtzeitig zu finden und zu beseitigen, scheiterten.

"Ganz genau kann ich nicht sagen, was los war", sagte Hülkenberg am RTL-Mikrofon: "Der Motor war nicht zu starten. Das ist bitter. Ein krasser Krimi, in dem ich mich befinde. Es ging nix, da war nix zu reparieren." Ob er es nächste Woche an gleicher Stelle erneut versuchen darf, entscheidet sich laut Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer "spätestens am Donnerstag".

Sebastian Vettel wird es auf jeden Fall erneut versuchen, obwohl der viermalige Weltmeister von der Leichtigkeit des Seins so weit entfernt ist wie Hamilton von der letzten Startreihe. Schier endlose technische Probleme im Training und im Qualifying schürten Vettels Frust, dennoch bemühte er sich um gute Miene zum bösen Spiel.

"Wir kommen von Platz zehn, und ich gehe nicht von einem Wunder aus, dass wir auf das Podium fahren", hatte er vor dem Rennen gesagt und wenigstens "auf ein bisschen mehr Spaß als in den letzten beiden Tagen" gehofft: "Idealerweise geht es ein paar Plätze nach vorne, viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden." Viel Spaß dürfte er in einem an Höhepunkten armen Rennen in der Heimat des britischen Motorsports allerdings kaum gehabt haben.