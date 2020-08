Formel 1: Hamilton gewinnt in Spa - Vettel auf Platz 13

Spa-Francorchamps (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Es war der 89. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der fünfte im siebten Saisonrennen, noch zwei Siege trennen ihn von Michael Schumachers Rekord. Den kann er am 13. September auf der Ferrari-Strecke in Mugello einstellen, wo die Scuderia ihren 1000. Grand Prix fährt.

Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Belgien © SID

Die Plätze zwei und drei gingen an Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und Red-Bull-Frontmann Max Verstappen (Niederlande). Die beiden Ferrari verpassten in Spa die Punkteränge. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde 13., Vorjahressieger Charles Leclerc (Monaco) landete auf Platz 14.

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, mit 157 Punkten hat er bereits 48 Zähler Vorsprung auf Verstappen (110), Dritter ist Bottas (107). Am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Monza.