Formel 1: Hamilton holt erste Pole Position der Saison

Melbourne (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die erste Pole Position der Saison gesichert. Im Qualifying zum Großen Preis von Australien (Sonntag, 6.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) verwies der Mercedes-Pilot aus England seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und den Heppenheimer Sebastian Vettel im Ferrari auf die Plätze. Vettels Rückstand auf seinen Dauerrivalen betrug dabei satte sieben Zehntel.

Hamilton (v.) war deutlich schneller als Vettel © SID

"Ich zittere noch. Das war so eng. Man kommt von den Tests aus dem Winter und weiß nicht, wo man steht. Unglaublich. Wir suchen die Perfektion", sagte Hamilton.

Vettel, dessen Ferrari nach den Eindrücken der Testfahrten in Barcelona als das stärkte Auto galt, kommentierte: "Ich weiß nicht, was los war. Die Strecke ist speziell, da kann immer was passieren. Aber ich hatte es mir anders herum vorgestellt. Mercedes ist der klare Favorit hier."

Es ist Hamiltons sechste Melbourne-Pole in Serie, gewonnen hat er im Rahmen dieser Serie bislang allerdings nur das Rennen 2015. Mit seiner 84. Karriere-Pole hat Hamilton zudem den Formel-1-Rekord weiter ausgebaut.

Der Emmericher Nico Hülkenberg kam im Renault nicht über den elften Startplatz hinaus.