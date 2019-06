Formel 1: Hamilton holt in Frankreich die Pole Position - Vettel nur Siebter

Le Castellet (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich. Der Engländer im Mercedes verwies im Qualifying für das achte Saisonrennen in Le Castellet (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) auf die Plätze zwei und drei. Sebastian Vettel (Heppenheim) im anderen Ferrari kam nicht über den enttäuschenden siebten Startplatz hinaus.

Lewis Hamilton holte in Frankreich die Pole Position © SID

"Ich hatte einfach kein gutes Gefühl für das Auto in der letzten Session", sagte Vettel bei RTL: "Insgesamt fehlte uns der Speed, aber für einen besseren Startplatz waren meine Runden am Ende einfach nicht gut genug. Das Gefühl für die Reifen und den Grip war nicht da."

Der Emmericher Nico Hülkenberg belegte beim Heimspiel seines Renault-Teams den 13. Rang. Vettel hat in der WM als Dritter bereits 62 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton. Am Freitag war Ferraris Bemühen abgeschmettert worden, den Sieg vom vorherigen Rennen in Kanada am Grünen Tisch zu erringen.

Für Hamilton ist die Frankreich-Pole die 86. seiner Karriere und die dritte der Saison. "Ich bin froh, dass ich das Potenzial aus dem Auto herausgekitzelt habe", sagte er: "Es war schwierig, der Wind hat sich stark gedreht, und es war staubig auf der Strecke."