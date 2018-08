Formel 1: Hamilton in Spa auf Pole Position - Vettel Zweiter vor Ocon

Spa-Francorchamps (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Belgien. Der Mercedes-Pilot aus England setzte sich im Qualifying in Spa-Francorchamps bei abtrocknender Strecke vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und dem Franzosen Esteban Ocon (Racing Point Force India) durch.

Lewis Hamilton gewinnt das Qualifiying in Spa © SID

"Es war eines der härtesten Qualifyings überhaupt für mich", sagte Hamilton, der vor Freude auf der Start-Ziel-Gerade tanzte: "Ich weiß nicht, ob Ferrari im Trockenen stärker gewesen wäre. Dann kam der Regen, und es wurde sehr schwierig."

Vettel erklärte: "Wir hatten kein perfektes Timing beim Rausfahren. Aber bei nassen Bedingungen kann alles passieren. Wir werden im Rennen eine gute Pace haben, deswegen bin ich sehr zuversichtlich."

Für Hamilton ist es die 78. Pole Position seiner Karriere, die sechste in dieser Saison und die fünfte in Spa, was alleinigen Rekord bedeutet. Hamilton führt die WM vor dem ersten Rennen nach der Sommerpause mit 24 Punkten Vorsprung vor Vettel an.

Der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) gehen wegen des Austauschs mehrerer Motorkomponenten über das erlaubte Kontingent hinaus vom Ende des Feldes ins 13. Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL).