Formel 1: Hamilton siegt in Budapest - Vettel Sechster

Budapest (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen und beim dritten WM-Lauf die Gesamtführung übernommen. Der Mercedes-Pilot aus England verwies bei seinem 86. Grand-Prix-Erfolg den Niederländer Max Verstappen im Red Bull und seinen finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) verbuchte mit Rang sechs sein bestes Saisonergebnis.

Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Ungarn © SID

"Ob ihr es glaubt oder nicht, ich musste trotzdem Gas geben", sagte Hamilton: "Es ist eines meiner Lieblingsrennen, ich habe fast mein eigenes Rennen fahren können. Aber ohne dieses Team und dieses Auto hätte ich es nicht geschafft. Die letzten beiden Rennen war alles fantastisch, auf den Punkt."

Vettel erklärte am RTL-Mikrofon säuerlich: "Ich hatte gehofft, dass ein bisschen mehr drin ist, ich hätte am Schluss gern mehr dagegengehalten. Aber im Moment ist es das, was möglich ist für uns."

Hamilton hingegen erreicht mit seinem achten Sieg auf dem Hungaroring eine weitere Bestmarke von Michael Schumacher: So viele Erfolge auf derselben Strecke waren zuvor nur dem Rekordweltmeister aus Kerpen in Magny-Cours/Frankreich gelungen.

Verstappen, der wegen eines Unfalls auf dem Weg in die Startaufstellung fast nicht hätte starten können, erklärte: "Vielen Dank an das Team. Zweiter zu werden unter diesen Umständen, das ist wie ein Sieg. Wir haben es geschafft, zwischen die Mercedes zu fahren." Bottas hingegen haderte: "Ich habe es beim Start schon verloren. Es war ein schlechtes Rennen."