Formel-1-Kalender 2019: Großer Preis von Deutschland im Juli

Paris (SID) - Die Formel 1 macht im kommenden Jahr am 28. Juli auf dem Hockenheimring Station. Die 21 Rennen umfassende Saison beginnt am 17. März in Australien, der Weltmeister wird spätestens beim Finale am 1. Dezember in Abu Dhabi gekrönt. Das 1000. Rennen in der Formel-1-Geschichte wird am 14. April in China stattfinden. - Der Kalender für die Formel-1-Saison 2019 im Überblick:

Auch 2019 macht die Formel 1 wohl Halt in Hockenheim © SID

17. März: Australien

31. März: Bahrain

14. April: China

28. April: Aserbaidschan

12. Mai: Spanien

26. Mai: Monaco

09. Juni: Kanada

23. Juni: Frankreich

30. Juni: Österreich

14. Juli: Großbritannien

28. Juli: Deutschland

04. August: Ungarn

01. September: Belgien

08. September: Italien

22. September: Singapur

29. September: Russland

13. Oktober: Japan

27. Oktober: Mexiko

03. November: USA

17. November: Brasilien

01. Dezember: Abu Dhabi