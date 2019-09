Formel 1: Leclerc holt ersten Saisonsieg für Ferrari

Spa-Francorchamps (SID) - Jungstar Charles Leclerc (21) hat seinen Premierensieg in der Formel 1 gefeiert und Ferrari damit den ersten Saisonerfolg beschert. Der Monegasse gewann am Sonntag den Großen Preis von Belgien in Spa von der Pole Position, auf die Plätze zwei und drei verwies er Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes-Silberpfeilen. Sebastian Vettel im zweiten Ferrari musste sich mit dem vierten Rang begnügen.

Leclerc feierte in Spa seinen ersten Formel-1-Sieg © SID

Am Samstag war im Formel-2-Rennen der Franzose Anthoine Hubert (22) tödlich verunglückt, das Rennwochenende von Spa wurde von dieser Tragödie überschattet. "Ich kann das heute nicht wirklich genießen", sagte Leclerc daher über seinen Sieg: "Aber es wird ein Tag sein, der in Erinnerung bleibt."

Nico Hülkenberg, der das Renault-Team zum Ende der Saison verlassen muss, fuhr am Sonntag als Achter in die Punkte. Im 13. Saisonrennen, dem ersten nach der Sommerpause, stand nun erstmals ein Ferrari-Pilot ganz oben auf dem Podest. Dennoch führt Hamilton (268 Punkte) in der WM-Wertung weiterhin deutlich vor Bottas (203). Leclerc (157) ist weiterhin Gesamtfünfter hinter Vettel (169). Der am Sonntag ausgeschiedene Red-Bull-Pilot Max Verstappen (181) liegt auf Rang drei.