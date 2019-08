Formel 1: Leclerc und Vettel in der ersten Startreihe

Spa-Francorchamps (SID) - Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien in Spa die Pole Position erobert. Neben ihm steht beim Start am Sonntag (15.10/RTL und Sky) sein Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel in der ersten Reihe. Dahinter folgt das Mercedes-Duo mit Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf den Plätzen drei und vier.

Formel 1: Charles Leclerc erobert die Pole Position © SID

Nico Hülkenberg (Emmerich) stellte seinen Renault auf Startplatz sieben. Hockenheim-Sieger Max Verstappen wurde im Red Bull Fünfter.