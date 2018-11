Formel 1: Mercedes-Duo knapp vor Vettel

São Paulo (SID) - Mercedes hat zum Auftakt des Großen Preises von Brasilien den Ton angegeben und im Kampf um die Team-WM ein Zeichen der Stärke gesendet. Valtteri Bottas (Finnland/1:08,846) drehte im freien Training von Sao Paulo am Freitag die schnellste Runde des Tages, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/1:08,849) wurde mit nur drei Tausendstelsekunden Rückstand Zweiter. Sebastian Vettel (Heppenheim/1:08,919) landete zwei Wochen nach der endgültigen WM-Pleite gegen Hamilton auf Rang drei.

Valtteri Bottas setzte im 2. Training die Bestzeit © SID

Nur 73 Tausendstel trennten den Ferrari-Piloten von Bottas, zudem präsentierte sich Vettel in den Rennsimulationen bereits in starker Form. Allerdings benötigt die Scuderia einen klaren Erfolg am Sonntag (18.10 Uhr MEZ/RTL), um die Hoffnungen auf den Gewinn des Konstrukteurstitels mit ins Saisonfinale nach Abu Dhabi (25. November) zu nehmen.

Mercedes führt derzeit mit 55 Punkten Vorsprung, Ferrari müsste in Sao Paulo mindestens 13 Punkte aufholen, um im Rennen zu bleiben. Seinen fünften Fahrertitel hatte Hamilton schon beim vergangenen Rennen in Mexiko vorzeitig perfekt gemacht.

Am Freitag tat sich hinter dem Mercedes-Duo und Vettel schon eine kleine Lücke auf. Die Red Bulls mit Max Verstappen (Niederlande/1:09,011) und Daniel Ricciardo (Australien/1:09,164) folgten auf den Plätzen vier und fünf. Kimi Räikkönen (1:09,412) wurde nur Sechster - auch der Finne ist gefordert, um die Titelchancen seines Teams zu wahren.

Nico Hülkenberg (Emmerich/1:10,679) warf indes beinahe die gesamte zweite Session weg, nach einem Fahrfehler landete er mit seinem Renault in der Bande und musste das Training beenden.