Formel 1: Mercedes baut Führung der Technik-Abteilung um

Brackley (SID) - Die Formel-1-Weltmeister von Mercedes bauen im kommenden Jahr ihre technische Abteilung um und verjüngen damit die Führungsebene. Das gab das Werksteam am Donnerstag bekannt. So wird Konstruktionsleiter Aldo Costa (57) ab Anfang 2019 kürzer treten und als Technischer Berater fungieren. Die Engineering Group wird dann von Chefdesigner John Owen (45) geleitet, die Gesamtführung hat weiter der Technische Direktor James Allison (50) inne.

Mercedes und Wolff bauen Führung um © SID

Zudem hat sich Performance Director Mark Ellis (54) entschlossen, ab Mitte 2019 ein Sabbatjahr einzulegen. Der bisherige Chief Vehicle Dynamicist Loic Serra (46) bekleidet den Posten offiziell ab Ende 2018 und wird beim Übergang bis Mitte des nächsten Jahres von Ellis unterstützt werden. Dieser wolle im Laufe des Sabbatjahres seine "nächsten Schritte erwägen", während er Teil der Mercedes-Familie bleibe.

"Dies ist ein wichtiger Augenblick für unser Team und eine großartige Chance", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir haben immer wieder gesagt, dass man eine erfolgreiche Organisation nicht einfrieren kann. Es ist eine dynamische Struktur, und ich bin stolz darauf, dass wir den Staffelstab reibungslos an die nächste Generation an Führungskräften übergeben können."

Ellis und Costa hatten zuletzt aktiv am Übergang mitgearbeitet. "Ihr Vermächtnis mit Mercedes wird noch viele Jahre überdauern", sagte Wolff. Costa war 2011 zum Mercedes-Team gestoßen, Ellis kam 2014 nach Brackley. Gemeinsam haben sie Anteil an der bis heute andauernden Erfolgsära. Die Silberpfeile, seit 2010 wieder als Werksteam in der Formel 1, holten seit 2014 alle Titel in Fahrer- und Team-WM.