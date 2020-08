Formel-1-Pilot Stroll ruft zu Spenden für Feuerwehr auf

Köln (SID) - Formel-1-Pilot Lance Stroll hat zu Spenden für die Feuerwehr von Los Angeles aufgerufen. Die kämpft zurzeit gegen die massiven Waldbrände in Nordkalifornien. Wie der Kanadier auf Twitter bekannt gab, wird er selbst eine Spende an die Stiftung der Feuerwehr entrichten, zudem will der Racing-Point-Fahrer für jeden Punkt, den er beim Großen Preis von Belgien am Sonntag in Spa (15.10 Uhr/Sky und RTL) holt, 1800 Dollar (1500 Euro) zusätzlich spenden.

Spendet für jeden erfahrenen Punkt: Lance Stroll © SID

"Zusammen mit der Stiftung der Feuerwehr habe ich eine Seite eingerichtet, auf der ihr spenden könnt", sagte der 21-Jährige in einer Videobotschaft: "Lasst uns alle zusammenkommen und helfen." Für ihn sei es "niederschmetternd zu sehen, was zurzeit in Kalifornien passiert. Millionen von Tieren sind in Gefahr, Hunderttausende Menschen mussten evakuiert werden." Vor allem Vorräte und Ausrüstung werden derzeit benötigt.