Formel 1: Pirelli-Rennleiter Isola positiv getestet

Köln (SID) - Pirelli-Rennleiter Mario Isola ist am Sonntag beim Großen Preis der Formel 1 in der Türkei positiv auf Corona getestet worden. Dies gaben der Reifenausrüster und der Automobil-Weltverband FIA am Montag bekannt. Der 51 Jahre alte Italiener befindet sich demnach in Quarantäne. Er habe keine Symptome und werde sich an die lokalen medizinischen Richtlinien halten.

Formel 1: Pirelli-Chef Mario Isola ist positiv getestet © SID

Alle Personen mit engen Kontakten zu ihm wurden informiert und erneut getestet, wurde mitgeteilt. Es gab offenbar keine weiteren positiven Fälle. Isola wird unter Einhaltung aller einschlägigen strengen Gesundheitsrichtlinien nach Italien zurückgebracht.