Formel 1: Rennunterbrechung in Monza, Stop-and-Go-Strafe gegen Hamilton

Monza (SID) - Beim Großen Preis von Italien überschlagen sich die Ereignisse: Nach einem heftigen Crash von Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde das Rennen in Monza am Sonntag per roter Flagge auf zunächst unbestimmte Zeit unterbrochen, nur wenig später bestätigte die Rennleitung eine 10-sekündige Stop-and-Go-Strafe gegen Weltmeister Lewis Hamilton. Der erwartete Sieg für den Favoriten im Mercedes rückte damit in weite Ferne.

Lewis Hamilton mit Stop-and-Go-Strafe sanktioniert © SID

Hamilton hatte die Boxengasse angesteuert, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen geschlossen war: Haas-Pilot Kevin Magnussen war kurz zuvor mit seinem defekten Boliden nahe des Boxen-Eingangs ausgerollt.

Schon früh im Rennen war Ferrari-Pilot Sebastian Vettel auf der Highspeedstrecke mit einem gefährlichen Bremsdefekt ausgeschieden. Wenig später brach Leclercs SF1000 beim Herausbeschleunigen aus und schlug heftig in die Streckenbegrenzung ein. Der Monegasse überstand den Crash glimpflich, die Bergungsarbeiten machten aber eine Rennunterbrechung notwendig.