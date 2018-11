Formel 1: Smedley verlässt Williams

Grove (SID) - Der Formel-1-Rennstall Williams muss ab der kommenden Saison ohne Rob Smedley (44) planen. Der leitende Performance-Ingenieur wird die Briten zum Jahresende verlassen, das teilte das Traditionsteam aus Grove am Montag mit. Smedley war 2014 zu Williams gekommen und prägte zunächst zwei erfolgreiche Jahre mit, an deren Ende jeweils der dritte Rang in der Team-WM stand. Seit 2015 enttäuschte Williams allerdings.

Performance-Ingenieur Smedley steigt bei Williams aus © SID

"Nach 20 Jahren in der Formel 1 ist es für mich an der Zeit, mir über neue Schritte Gedanken zu machen", sagte Smedley: "Ich freue mich zunächst sehr darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Dann werde ich über neue Möglichkeiten für die Zukunft entscheiden."