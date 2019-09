Formel 1: Strafe für Verstappen in Monza

Köln (SID) - Formel-1-Pilot Max Verstappen (Niederlande) muss beim Rennen am kommenden Sonntag im italienischen Monza (15.10 Uhr/RTL und Sky) eine Aufholjagd starten. Der Red-Bull-Pilot setzt auf der Highspeed-Strecke einen neuen Motor ein und überschreitet damit die Zahl der erlaubten Motoreneinheiten in dieser Saison. Daher wird der 21-Jährige mit einer Startplatzstrafe belegt, die ihn ans Ende der Startaufstellung zurückwirft.

Max Verstappen startet in Monza von weit hinten © SID

Nach 13 von 21 Saisonrennen liegt Verstappen auf dem dritten Rang der WM. In Belgien am vergangenen Wochenende war er erstmals in dieser Saison ausgeschieden.