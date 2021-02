Formel-1-Strecke in Monaco wird ab Montag aufgebaut

Köln (SID) - Die Veranstalter des Formel-1-Klassikers in Monaco rechnen weiter fest damit, dass der diesjährige Grand Prix ungeachtet der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie am 23. Mai stattfinden kann. Das Fürstentum an der Cote d'Azur teilte mit, dass am Montag mit dem Aufbau der Strecke begonnen werde.

RTL sichert sich die Übertragungsrechte für vier Rennen © SID

In Monaco sollen neben dem Formel-1-Rennen noch der Historische Grand Prix (23. bis 25. April) sowie ein Lauf zur Formel-E-Weltmeisterschaft am 8. Mai stattfinden.

Im Vorjahr waren diese drei Events abgesagt worden. Der Aufbau der Rennstrecke, die Einrichtung der Technik für das Fernsehen sowie die Sicherung der Umgebung in den engen Straßen Monte Carlos nehmen sieben Wochen in Anspruch.