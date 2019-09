Formel-1-Team McLaren ab 2021 wieder mit Mercedes-Motoren

Sotschi (SID) - Die Erfolgsgeschichte von McLaren-Mercedes erlebt in der Formel 1 eine Neuauflage. Mit Beginn der Saison 2021 rüstet Mercedes die Autos des Traditionsteams wieder mit Motoren aus. Die Zusammenarbeit läuft zunächst bis 2024. Der McLaren-Vertrag mit dem aktuellen Motorenlieferanten Renault endet nach der Saison 2020.

McLaren wird ab 2021 wieder mit Mercedes-Motoren fahren © SID

McLaren-Chef Zak Brown bezeichnete den Deal mit Mercedes als einen wichtigen Schritt "auf unserem Weg, in der Formel langfristig wieder erfolgreich zu sein. Mercedes ist der Maßstab, sowohl als Team als auch mit seiner Power Unit."

McLaren und Mercedes hatten in der Formel 1 bereits von 1995 bis 2014 zwischenzeitlich äußerst erfolgreich zusammengearbeitet. Mika Häkkinen (Finnland/1998 und 1999) sowie Lewis Hamilton (Großbritannien/2008) wurden in einem McLaren-Mercedes Weltmeister, 1998 kam der Titel in der Konstrukteurs-Wertung dazu.