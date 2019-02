Formel-1-Testfahrten: Williams steigt frühestens am Mittwoch ein

Barcelona (SID) - Frühestens am Mittwoch beginnen für die Williams-Piloten Robert Kubica (Polen) und George Russell (England) die ersten Formel-1-Testfahrten der Saison in Barcelona. "Das ist sehr enttäuschend, aber so ist nun mal die Situation, in der wir uns gerade befinden", teilte die stellvertretende Teamchefin Claire Williams am Montag mit.

Kubica und Williams steigen frühestens am Mittwoch ein © SID

Williams tritt in dieser Saison mit einer komplett neuen Fahrerpaarung an. Debütant Russell, 2018 Gewinner der FIA Formel-2-Meisterschaft, und Robert Kubica, der acht Jahre nach seinem schweren Rallye-Unfall sein Comeback in der Formel 1 gibt, ersetzen den zu Racing Point gewechselten Kanadier Lance Stroll und den Russen Sergej Sirotkin.