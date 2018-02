Formel-1-Tests: Vettel Schnellster bei Kubica-Comeback

Barcelona (SID) - Erst lange zugeschaut, dann ganz viel nachgeholt: Trotz der kühlen Witterung in Barcelona hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel an seinem ersten Tag bei den Formel-1-Testfahrten eine Duftmarke gesetzt. Der viermalige Weltmeister, der am Montag beim Auftakt noch pausiert hatte, drehte im neuen SF71H insgesamt 98 Runden und setzte in 1:19,673 Minuten zudem die Tagesbestzeit.

Zurück am Steuer: Sebastian Vettel im Ferrari SF71H © SID

"Es ist wichtig, dass alles hält. Das Auto ist bis jetzt tadellos", sagte Vettel: "Ansonsten ist es schwer, irgendwelche Vergleiche anzustellen, weil es sehr kalt ist. Was die anderen machen, ist im Moment noch nicht so wichtig."

Am Vormittag hatte der Heppenheimer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt seinen Boliden kaum bewegt. Bei seiner Bestzeit auf Soft-Reifen zeigte das Thermometer aber ebenfalls nur einstellige Werte.

Wie viel Vettels Vorstellung wert ist, bleibt abzuwarten. So erzielte der zweitplatzierte Finne Valtteri Bottas (1:19,976) im Mercedes seine beste Rundenzeit auf einer etwas härteren und damit langsameren Reifenmischung als Vettel. Sowohl Mercedes als auch Ferrari hinterließen aber einen zuverlässigen Eindruck. Auch am zweiten Tag kamen die Boliden der beiden Top-Teams ohne offensichtliche Probleme durch.

Zum ersten Direktvergleich auf der Strecke zwischen Vettel und Weltmeister Lewis Hamilton kam es aber auch am Dienstag nicht. Wie Mercedes kurzfristig mitteilte, bestritt Bottas entgegen vorheriger Ankündigungen den Testtag bis zum Ende. Am Mittwoch wird Hamilton jedoch über die gesamte Testzeit im Silberpfeil erwartet. Vettel setzt dann aber wieder aus, und der Finne Kimi Räikkönen übernimmt den Ferrari. Auch Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) war am Dienstag nicht auf der Strecke.

Rückkehrer Robert Kubica bewältigte seinen ersten offiziellen Auftritt am Steuer eines Formel-1-Boliden seit mehr als sieben Jahren ordentlich. Der Pole, in dieser Saison Ersatzfahrer bei Williams, drehte 45 Runden. Mit einer Bestzeit von 1:21,495 Minuten war er bei etwas besseren äußeren Bedingungen sogar schneller als Williams-Stammpilot Sergej Sirotkin (Russland/1:21,822), von dem er den FW41 bei Halbzeit des Testtages übernommen hatte. Kubicas rechter Arm ist seit einem schweren Rallye-Unfall aus dem Jahr 2011 in der Beweglichkeit erheblich eingeschränkt.

Bereits am Montag waren die Testfahrten der Motorsport-Königsklasse vom ungewöhnlich schlechten Wetter in Katalonien beeinträchtigt worden. Für Mittwoch sind die Prognosen ebenfalls ungünstig.