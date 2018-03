Formel-1-Tests: Vettel am Dienstag der Schnellste

Barcelona (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat zum Auftakt der zweiten Testserie in Barcelona das Tempo diktiert. Der Ferrari-Pilot aus Heppenheim setzte am Dienstag auf dem Circuit de Catalunya in 1:20,396 Minuten die Tagesbestzeit. Insgesamt drehte der 30-Jährige 169 Runden bei erstmals ordentlichen äußeren Bedingungen. Sein Ferrari SF71H offenbarte abermals keine sichtbare Schwäche.

Sebastian Vettel war bei den Testfahrten der Schnellste © SID

Knapp langsamer war Mercedes-Pilot Valtteri Bottas als Tageszweiter in 1:20,596 Minuten. Der Finne übergab den Silberpfeil für die letzten vier Fahrtstunden am Mittag an Weltmeister Lewis Hamilton. Der Engländer, der am vergangenen Donnerstag bei recht kühler Witterung in 1:19,333 Minuten die schnellste Runde der bisherigen Tests gefahren war, kam in 89 Umläufen diesmal nicht über eine Zeit von 1:20,808 Minuten hinaus.

"Es war insgesamt ein guter Tag, mit vielen Runden. Wir konnten unser Programm komplett absolvieren. Zwischendurch war es aufgrund des starken Windes etwas knifflig", sagte Vettel.

Red Bull nährte auch am Dienstag die Vermutungen vieler Experten, in diesem Jahr vom Saisonstart an auf Augenhöhe mit Mercedes und Ferrari zu sein. Der Niederländer Max Verstappen legte 128 Runden zurück und war bei seiner schnellsten Runde in 1:20,649 Minuten nur rund zweieinhalb Zehntel langsamer als Vettel.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte mit 1:21,432 Minuten den siebten Rang, am Mittag übergab er seinen Boliden an seinen Teamkollegen Carlos Sainz junior (Spanien). "Die Strecke ist ganz anders als letzte Woche. Man hat ein völlig neues Gefühl im Auto", sagte Hülkenberg.

Probleme offenbarte McLaren. Der Belgier Stoffel Vandoorne rollte gleich zweimal mit seinem Boliden aus und legte lediglich 38 Runden zurück.

Zum Auftakt des zweiten Teils der Testfahrten (bis Freitag) fanden die Fahrer im Gegensatz zur teils verschneiten Vorwoche Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen vor, der Asphalt erhitzte sich am Mittag auf mehr als 30 Grad. Auch in den kommenden Tagen sind gute Bedingungen vorhergesagt.

Vettel ist am Donnerstag ein letztes Mal im Einsatz, am Mittwoch und Freitag steigt sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen in den Ferrari. Am Freitag ist auch der letzte von acht erlaubten Testtagen vor dem Saisonstart am 25. März im australischen Melbourne.