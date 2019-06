Formel 1: Verstappen gewinnt erneut in Österreich

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Max Verstappen (Niederlande) hat wie im Vorjahr den Großen Preis von Österreich gewonnen. Der Red-Bull-Pilot siegte vor Ferraris Jungstar Charles Leclerc (Monaco) und Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Sebastian Vettel (Heppenheim) im zweiten Ferrari und Mercedes-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). 13. wurde Nico Hülkenberg (Emmerich) im Renault.

Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Österreich © SID

Erstmals im neunten Rennen der Saison saß der Sieger nicht in einem Mercedes. In der Fahrer-WM führt weiterhin der fünfmalige Weltmeister Hamilton (197) vor Bottas (166) und Verstappen (126), der sich an Sebastian Vettel (123) vorbei auf Platz drei schob.