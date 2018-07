Formel 1: Verstappen gewinnt in Österreich - Vettel nach Platz drei wieder WM-Leader

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen, Sebastian Vettel die WM-Führung zurückerobert. Der Niederländer Verstappen setzte sich in einem äußert turbulenten Rennen in Spielberg vor den Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen (Finnland) und Vettel durch. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes) verlor nach einem massiven Strategiefehler seines Teams zunächst die souveräne Führung, in der 64. von 71 Runden fiel er dann wegen eines Defekts aus.

Max Verstappen gewinnt das Rennen in Österreich © SID

"Es ist ein positiver Tag, es hätte aber noch besser laufen können", sagte Vettel, der nach einer Strafe im Qualifying vom sechsten anstatt vom dritten Platz ins Rennen gehen musste. In der WM liegt der Heppenheimer Vettel (146 Punkte) nach neun von 21 Rennen nun wieder einen Zähler vor Hamilton. Am kommenden Wochenende geht es im englischen Silverstone weiter.

"Es war ein Tag zum Vergessen", erklärte ein geknickter Hamilton: "Das tut dem Team weh. Aber wir werden uns wieder aufraffen und im nächsten Rennen stark sein. Ich denke noch nicht daran, dass es mein Heimrennen ist. Wir haben hier verloren, das ist jetzt in meinem Kopf."

Für den 20-jährigen Verstappen war es beim Heimrennen seines Teams der erste Sieg der Saison und der vierte seiner Formel-1-Karriere. "Es ist toll, hier zu gewinnen vor so vielen niederländischen Fans", sagte Verstappen: "Das war ein großartiger Tag für mich, es kann gern so weitergehen." Sein Vater Jos Verstappen, ehemaliger Teamkollege von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, erklärte bei RTL: "Wahnsinn, er hat das super kontrolliert."

Der Emmericher Nico Hülkenberg schied nach einem Motorschaden seines Renault in der zwölften Runde aus.