Formel 1: Verstappen holt Mexiko-Pole - Hamilton Vierter hinter Ferraris

Mexiko-Stadt (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die Pole Position zum Großen Preis von Mexiko erobert, Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes kämpft von Startplatz vier um den vorzeitigen Titelgewinn. Verstappen (Niederlande), der die vergangenen beiden Mexiko-Rennen gewonnen hatte, setzte sich im Qualifying am Samstag vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc (Monaco) und Sebastian Vettel (Heppenheim) durch. Allerdings schien unmittelbar nach dem Qualifying noch eine Startplatzstrafe für den Red-Bull-Piloten möglich.

Max Verstappen startet in Mexiko von Platz eins © SID

Hamilton liegt vor dem viertletzten Rennen am Sonntag (20.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) 64 WM-Punkte vor seinem einzig verbliebenen Meisterschaftskontrahenten Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Um sich am Sonntag die Krone aufzusetzen, muss Hamilton 14 Zähler mehr holen als der Finne, der nur auf Startplatz sechs steht und in der Schlussphase des Qualifyings einen heftigen Unfall baute.

Sein Crash in der Zielkurve löste gelbe Flaggen aus, als noch einige Konkurrenten auf der Jagd nach der schnellsten Runde waren. "Ich musste leider langsamer machen, die Runde war verloren", sagte Vettel, der auf Bestzeitkurs lag. Verstappen fuhr seine schnelle Runde dagegen zuende, dem Niederländer könnte damit eine Strafe drohen. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) landete auf dem zwölften Rang.