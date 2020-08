Formel 1: Vettel dreht sich in erster Kurve und fällt weit zurück

Silverstone (SID) - Rückschläge werden für Sebastian Vettel in der Formel 1 langsam zur Normalität: Gleich in der ersten Kurve des Jubiläums-Grand-Prix in Silverstone leistete sich der Ferrari-Pilot einen Dreher und fiel von Startplatz elf zunächst auf den 20. und letzten Rang zurück.

Vettel (r.) drehte sich und fiel auf Rang 20 zurück © SID

Vettel klagt in dieser Saison immer wieder über seinen schwer kontrollierbaren Boliden, auch der Aussetzer am Sonntag war äußerst ungewöhnlich. Vettel kam in der Kurve nur kurz aufs Gras, zurück auf dem Asphalt drehten beim Beschleunigen die Hinterräder durch.

An der Spitze verteidigte Mercedes-Pilot Valtteri Bottas zunächst seine Führung vor Teamrivale und Weltmeister Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg, bei Racing Point als Ersatzmann für den an COVID-19 erkrankten Sergio Perez am Start, verlor nach dem Start Rang drei an Red-Bull-Star Max Verstappen.