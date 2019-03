Formel 1: Vettel fällt hinter Verstappen zurück

Melbourne (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel liegt vor dem letzten Renndrittel beim Formel-1-Auftakt nicht mehr auf Podestkurs. Der Heppenheimer musste in der 32. von 58 Runden beim Großen Preis von Australien den Niederländer Max Verstappen (Red Bull Honda) passieren lassen und fiel auf den vierten Rang zurück.

Hamilton verlor beim Start den ersten Platz © SID

In Führung lag weiter der Finne Valtteri Bottas vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Weltmeister aus England hatte sich an der Strategie von Vettel orientiert und war wie sein Dauerrivale aus Deutschland deutlich früher zum Reifenwechsel an die Box gekommen als die anderen Fahrer der Spitzengruppe. Hamilton wie auch Vettel klagten bereits über abbauende Reifen.