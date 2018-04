Formel 1: Vettel gewinnt vor Bottas und Hamilton

Sakhir (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 in Bahrain gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien) durch. Weltmeister Hamilton war aufgrund eines Getriebewechsels mit einer Fünf-Plätze-Strafe belegt worden und musste vom neunten Startplatz ins Rennen gehen, sicherte dank einer starken Aufholjagd aber das Podest.

Sebastian Vettel gewinnt in Bahrain vor Valtteri Bottas © SID

In der Gesamtwertung liegt Vettel mit nun 50 Punkten vor Hamilton (33) und Bottas (22). Für Vettel war es der 49. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, schon den Saisonauftakt in Australien vor zwei Wochen hatte er gewonnen. Damit feierte Vettel erstmals als Ferrari-Pilot zwei Siege in Folge, schon seit 2015 fährt er für die Italiener. Letztmals waren im zwei Erfolge nacheinander in der Saison 2013 gelungen, als er mit Red Bull seinen vierten und bis heute letzten Weltmeistertitel gewann.