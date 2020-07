Formel 1: Vettel im Q2 ausgeschieden

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Kapitaler Fehlstart für Sebastian Vettel: Der viermalige Weltmeister verpasste im Ferrari am Samstag im ersten Formel-1-Qualifying seit 217 Tagen den Sprung ins Q3. Der 33-Jährige geht nur von Rang elf in den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky). Zuletzt hatte Vettel 2019 bei seinem Heimrennen in Hockenheim das Q3 verpasst.