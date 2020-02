Formel 1: Vettel muss Ferrari abstellen

Köln (SID) - Der Start in die neue Formel-1-Saison verläuft für Sebastian Vettel weiterhin holprig. Auch am letzten Tag der ersten Testfahrten in Barcelona wurde der Ferrari-Star ausgebremst, am Freitagvormittag musste er seinen Ferrari mit einem Antriebsproblem abstellen. Den Auftakt am Mittwoch hatte er wegen Unwohlseins bereits komplett verpasst.

Vettel steht vor einer richtungsweisenden Saison © SID

Um kurz nach halb elf am Freitag rollte sein SF1000 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nun aus. Die genauen Gründe sollen in Maranello erörtert werden, teilte Ferrari mit. Der Bolide wird nun mit einem neuen Antrieb ausgestattet, um in der Nachmittagseinheit ab 14.00 Uhr wieder einsatzfähig zu sein. Damit entgehen der Scuderia zweieinhalb Stunden der ohnehin knappen Testzeit.

In dieser für sie so wichtigen Saison haben die Italiener zudem für eine unrühmliche Premiere gesorgt: Vettels Defekt ist der erste technisch bedingte Ausfall dieser Wintertests. Kimi Räikkönen im Alfa Romeo hatte am Donnerstag zwar schon für die erste Rote Flagge gesorgt, dem Finnen war aber schlicht das Benzin ausgegangen.