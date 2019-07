Formel 1 geht auf Netflix in die zweite Staffel - auch Mercedes und Ferrari dabei

Köln (SID) - Im Werben um junge, neue Fans wird die Formel 1 auch im kommenden Jahr auf Netflix vertreten sein. Die Dokumentation "Drive to Survive" geht 2020 in ihre zweite Staffel, das teilten die Königsklasse und die Video-on-Demand-Plattform am Mittwoch mit. Anders als in Staffel eins werden dieses Mal auch die beiden größten Teams, Mercedes und Ferrari, aktiv in der Serie vertreten sein.

"Drive to Survive" geht 2020 in die zweite Staffel © SID

"Drive to Survive hat es uns ermöglicht, eine völlig neue Fanbasis zu erreichen", sagte Formel-1-Mediendirektor Ian Holmes: "Wir zeigen unbekannte Seiten, beleuchten Persönlichkeiten und Emotionen, wir öffnen den Sport für alle und machen ihn zugänglicher."

Produziert wird die Serie auf Initiative des US-Unternehmens Liberty Media, das seit 2017 die Rechte an der Formel 1 hält. Früh hatten die neuen Macher das Fehlen junger Fans als ein Hauptproblem der ihrer Meinung nach angestaubten Serie erkannt und benannt.

Schon die zehnteilige erste Reihe bot weniger eine lineare Nacherzählung der 21 Rennen im Jahr 2018. Vielmehr erzählte Drive to Survive die Geschichten hinter den Ergebnissen, begleitete Fahrer, Vertreter der Rennställe und ihren Angehörigen. Dass Mercedes und Ferrari sich lieber komplett auf den Titelkampf konzentrierten und die Hauptdarsteller der Formel 1 damit nicht auftraten, war dennoch eine der Schwächen der ersten Staffel.