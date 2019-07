Formel 1 in Hockenheim: Ferrari im Training vorn

Hockenheim (SID) - Ferrari hat zum Auftakt von Sebastian Vettels Heimspiel in Hockenheim zumindest leise Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg geschöpft. Charles Leclerc drehte im freien Training am Freitag die schnellste Runde, in 1:13,449 Minuten lag der Monegasse zwölf Hundertstelsekunden vor Teamkollege Vettel (Heppenheim).

Vettel dreht schnellste Runde im ersten freien Training © SID

Das favorisierte Mercedes-Duo mit WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) und Valtteri Bottas (Finnland) kam bei Temperaturen von bis zu 38 Grad nicht über die Plätze drei und vier hinaus. Weltmeister Hamilton wurde mit anderthalb Zehnteln Rückstand Dritter, dahinter landete Bottas mit mehr als sechs Zehnteln Abstand auf die Spitze. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) wurde Fünfter, Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte im Renault den neunten Platz.

Im WM-Klassement liegt Hamilton deutlich an der Spitze. Vettel, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet, hat als Gesamtvierter schon 100 Punkte Rückstand. Die Bedingungen am Freitag waren allerdings ungünstig für Mercedes: Etwa ab 32 Grad Außentemperatur bekommen die Silberpfeile Probleme mit der Kühlung.

Solche Bedingungen am Wochenende würden für Mercedes zu "Schwierigkeiten" führen, hatte Hamilton vor dem Training gesagt. Allerdings sollen schon am Samstag rund um das Qualifying erste Gewitter für Abkühlung sorgen.