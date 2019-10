Formel 1 überträgt Rennwochenende in Mexiko live auf Twitch

Köln (SID) - Die Formel 1 wird den Großen Preis von Mexiko am Sonntag (20.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) erstmals live und kostenlos auf der Streamingplattform Twitch übertragen. Das Rennen sowie alle weiteren Sessions des Rennwochenendes werden in Deutschland ohne Werbeunterbrechung und in Full HD online sowie auf der mobilen App zu sehen sein. Das Angebot gilt zudem in Luxemburg, der Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden.

Die Formel 1 wird erstmals auch auf Twitch übertragen © SID

Während der Übertragung soll es Elemente wie Abstimmungen geben, um mehr Interaktion mit dem Publikum zu erzeugen. Außerdem begleiten ausgewählte Influencer die Übertragung, in Deutschland etwa die YouTuber-Gruppe "PietSmiet". Die Plattform Twitch, auf der Streamer meist Videospiele wie Fortnite, League of Legends oder Minecraft zeigen, wird täglich von mehr als 15 Millionen Usern besucht.

Damit verfolgt F1-Besitzer Liberty Media weiter seine Strategie, in digitale Gefilde vorzudringen und neue Zielgruppen zu gewinnen.