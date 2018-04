Formel 2: Enttäuschendes Wochenende für Rookie Günther

Baku (SID) - Das deutsche Motorsport-Talent Maximilian Günther (Oberstdorf) hat in der Formel 2 seine ersten Rückschläge einstecken müssen. Auf dem Stadtkurs in Baku schied der 20-Jährige vom britischen Arden-Team im Hauptrennen am Samstag und auch im Sprintrennen am Sonntag aus. Die Sieger des zweiten Wochenendes der Saison waren Alexander Albon (Thailand/DAMS) und George Russell (Großbritannien/ART), der nebenbei Ersatzfahrer beim Formel-1-Team Mercedes ist.

Auch am Sonntag glücklos: Formel-2-Pilot Günther © SID

Günther, der am Auftakt-Wochenende in Bahrain gleich einen Podestplatz gefeiert hatte, fiel in der Gesamtwertung vom vierten auf den zehnten Rang (16 Punkte) zurück. Es führt weiterhin das britische Ausnahmetalent Lando Norris (Carlin/53), allerdings nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf den Brasilianer Sergio Sette Camara (Carlin/52). Der 18-jährige Norris, Test- und Ersatzpilot bei McLaren in der Formel 1, holte nach technischen Problemen am Samstag und einem Fahrfehler am Sonntag nur die Plätze sechs und fünf.

Günther startete beide Rennen von den hinteren Plätzen. Am Samstag beschädigte er seinen Boliden schon in der ersten Kurve bei einem ambitionierten Überholmanöver und musste sein Auto wenig später abstellen. Am Sonntag starb sein Motor am Start ab, eine Aufholjagd war ihm angesichts des großen Rückstandes nicht mehr möglich. Wenige Runden vor Schluss musste er das Rennen dann vorzeitig beenden.