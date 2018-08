Formel 2: Günther holt zwei Punkte in Spa

Spa-Francorchamps (SID) - Motorsport-Talent Maximilian Günther (Oberstdorf) hat sich in den Punkterängen der Formel 2 zurückgemeldet. Der 21-Jährige vom britischen Arden-Team belegte am Samstag in Spa den neunten Platz und kassierte dafür zwei Zähler in der Gesamtwertung. Mit 41 Punkten verbesserte sich Günther vor dem Sprintrennen am Sonntag um eine Position auf Platz elf.

Maximilian Günther verbesserte sich in der Gesamtwertung © SID

Der Sieg ging an den Niederländer Nyck de Vries (Prema). Der in der Gesamtwertung mit 188 Punkten weiterhin führende Mercedes-Protege George Russell (ART) wurde hinter dem Brasilianer Sergio Sette Camara (Carlin) Dritter.

Am Sonntag (10.50 Uhr) steigt zum Abschluss des neunten Rennwochenendes das Sprintrennen in Spa. Am kommenden Wochenende macht die GP2 Station in Monza.