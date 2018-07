Formel 2: Keine Punkte für Günther in Budapest

Budapest (SID) - Motorsport-Talent Maximilian Günther (Oberstdorf) hat drei Wochen nach seinem ersten Sieg in der Formel 2 ein enttäuschendes Rennwochenende in Budapest/Ungarn erlebt. Der 21-Jährige vom britischen Arden-Team schied im Sprintrennen am Sonntag aus, im Hauptrennen tags zuvor hatte er als 16. die Punkteränge deutlich verpasst.

Günther fährt in Bahrain auf Platz zwei © SID

Die Siege auf dem Hungaroring gingen an den Niederländer Nick de Vries (Prema) und den Thailänder Alexander Albon (Dams). In der Gesamtwertung blieb der Brite George Russell (ART) in Führung, obwohl er lediglich am Sonntag als Achter einen Punkte holte.

Nach der Sommerpause geht es in der Formel 2 am 25. und 26. August mit der neunten von zwölf Stationen im belgischen Spa-Francorchamps weiter.