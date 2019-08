Formel-2-Rennen in Spa nach schwerem Unfall abgebrochen

Spa-Francorchamps (SID) - Nach einem schweren Unfall ist das erste von zwei geplanten Formel-2-Rennen am Samstag in Spa abgebrochen worden. Die Autos von Juan Manuel Correa (USA) und Anthoine Hubert (Frankreich) waren in der zweiten Runde ausgangs der berühmten Eau Rouge bei ca. 270 km/h kollidiert, hatten sich mehrfach überschlagen und waren dabei förmlich zerrissen worden.

Anthoine Hubert war in einen schweren Unfall verwickelt © SID

Mehrere Ambulanzen und weitere Rettungsfahrzeuge trafen sofort am Unfallort ein. Es liegen weiterhin keine Informationen über den Gesundheitszustand der beiden Fahrer vor.