Formel 2: Rookie Günther scheidet früh aus

Baku (SID) - Das deutsche Motorsport-Talent Maximilian Günther (Oberstdorf) hat an seinem zweiten Rennwochenende in der Formel 2 erstmals die Zielflagge nicht gesehen. Der 20-Jährige vom britischen Arden-Team schied am Samstag im Hauptrennen auf dem Stadtkurs in Baku früh aus, den Sieg sicherte sich der thailändische Pole-Setter Alexander Albon (DAMS). Am Sonntag folgt in Aserbaidschans Hauptstadt noch das Sprintrennen.

Maximilian Günthers Traum vom Titel geplatzt © SID

Günther, der am Auftakt-Wochenende in Bahrain gleich einen Podestplatz gefeiert hatte, fiel in der Gesamtwertung nun vom vierten auf den siebten Rang (16 Punkte) zurück. Es führt weiterhin das britische Ausnahmetalent Lando Norris (Carlin/47) vor Albon (41). Der 18-jährige Norris, nebenbei Test- und Ersatzpilot beim Formel-1-Rennstall McLaren, musste nach technischen Problemen auf der Einführungsrunde aus der Box starten, fuhr aber noch auf den sechsten Platz vor.

Günther hatte das Qualifying als Elfter abgeschlossen, wurde aber auf Startplatz 17 zurückversetzt, der Grund mutet kurios an: 13 Teammitglieder hatten in Baku an den Arden-Autos gearbeitet, erlaubt sind nur 12. Schon in der ersten Kurve wurde Günthers Bolide dann bei einem ambitionierten Überholmanöver beschädigt. Der Deutsche fuhr zunächst an die Box, musste sein Auto in Runde sieben aber ganz abstellen.