Formel 2: Schumacher Siebter im Qualifying von Spielberg

Spielberg (SID) - Formel-2-Pilot Mick Schumacher (20) geht aus einer vielversprechenden Position in das Rennwochenende in Österreich. Der Rookie vom Prema-Team startet von Rang sieben ins elfte Saisonrennen in Spielberg am Samstag (16.45 Uhr). Im Qualifying hatte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Freitag etwas mehr als drei Zehntelsekunden Rückstand auf Pole-Setter Nyck de Vries (Niederlande/ART).

Mick Schumacher startet in Spielberg von Rang sieben © SID

Die Startaufstellung für das Sprintrennen am Sonntag (11.00) ergibt sich aus den Resultaten vom Samstag. Die Top Acht starten in umgekehrter Reihenfolge, der Rest von der jeweiligen Endplatzierung des Hauptrennens.

Schumacher wartet seit mittlerweile sechs Rennen auf eine Platzierung in den Punkterängen. Sein bislang bestes Ergebnis im Unterbau der Formel 1 ist ein fünfter Platz im April in Baku. In der Meisterschaft belegt Schumacher den 15. Platz mit 14 Zählern.