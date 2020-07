Formel 2: Schumacher verspielt Podestplatz beim Saisonauftakt

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Mick Schumacher hat die zweite Podestplatzierung seiner Formel-2-Karriere verspielt. Im Kampf um den Sieg beim Saisonauftakt in Spielberg/Österreich verlor der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Hauptrennen am Samstag die Kontrolle über seinen Prema-Boliden und verpasste als Elfter die Punkteränge. Im Sprintrennen am Sonntag sicherte sich Schumacher als Siebter zumindest seine ersten zwei Punkte der Saison.

Schumacher belegte im Qualifying von Spa Platz sechs © SID

"Ich ärgere mich sehr über mich selbst, dass ich ein mögliches Podium verschenkt habe", sagte Schumacher: "Das Rennen lief bis zu diesem Zeitpunkt fast perfekt, auch unsere Strategie passte perfekt. Deshalb muss ich die positive Seite sehen: Was die Geschwindigkeit angeht, sind wir ganz vorne mit dabei."

Der Sieg im Hauptrennen auf dem Red-Bull-Ring ging an den Briten Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), der wie Schumacher zur Ferrari-Fahrerakademie gehört und entsprechend zu den logischen Kandidaten zählt, wenn in der Formel 1 bei der Scuderia selbst oder einem Kundenteam ein Cockpit frei wird.

In der 32. von 40 Runden riskierte Schumacher im Duell mit Ilott zu viel und bezahlte seinen Ausrutscher ins Kiesbett mit dem Sturz ins Mittelfeld.

Von Rang elf ging Schumacher am Sonntag ins 28 Runden umfassende Sprintrennen. Auch aufgrund mehrerer Safety-Car-Phasen konnte er sich nicht mehr auf einen vorderen Platz vorarbeiten. Den Sieg sicherte sich der Brasilianer Felipe Drugovich (MP Motorsport).

Schumacher hat stets das Ziel formuliert, in die Formel 1 aufzusteigen. Nach Gesamtrang zwölf in seiner Formel-2-Debütsaison strebt der 21-Jährige in diesem Jahr mehr Konstanz an. 2019 gewann Schumacher zwar das Sprintrennen in Ungarn, es war aber sein einziges Top-3-Resultat.

Bereits am kommenden Sonntag stehen erneut in Spielberg die Saisonrennen drei und vier auf dem Programm.